Aryna Sabalenka führt das Feld beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montréal an. Comebackerin Simona Halep könnte schon im ersten Match auf eine formstarke Spielerin treffen.

Sabalenka beginnt wie alle acht Topgestzten mit einem Freilos und könnte im Viertelfinale auf ihre Landsfrau Victoria Azarenka treffen. Letztere allerdings hat bei einem Schaukampf in Washington aufgrund einer Verletzung zurückziehen müssen, auch in Tokio bei den Olympischen Spielen hatte Azarenka gefehlt. Die erste Aufgabe für Sabalenka könnte auch schon zum Test werden: Es geht entweder gegen Sloane Stephens oder Dayana Yastremska.

Ganz unten im Tableau kündigt sich ein kanadisches Duell an: Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019 und in Montréal als Titelverteidigerin am Start (vor zwei Jahren gewann Andreescu in Toronto, 2020 fiel das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie aus), wartet auf die Siegerin der Partie zwischen einer Qualifikantin und Leylah Fernandez. Die Linkshänderin hat in den vergangenen Wochen nicht viel gewonnen, das Potenzial zu großen Taten hat Fernandez mit ihrem Sieg bei den Juniorinnen in Roland Garros aber längst unter Beweis gestellt.

Einfacher hätte es auch für Simona Halep laufen können: Die Rumänin wartet auf die Siegerin des Matches zwischen Danielle Collins, die gerade in Hochform spielt, und der Schweizerin Jill Teichmann. Kleiner Vorteil für Halep, sollte es gegen Collins gehen: Die ist an diesem Wochenende noch in San Jose beschäftigt. Und reist womöglich etwas ermattet nach Montréal.

