WTA Montreal: Samsonova nimmt Sabalenka raus

Liudmila Samsonova kämpfte die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka überraschend in drei Sätzen nieder und steht beim WTA 1000er-Turnier in Montreal im Viertelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 21:55 Uhr

© Getty Images Liudmila Samsonova ließ gegen die Favoritin Aryna Sabalenka nicht locker.

Aufgrund des gestrigen Regen-Chaos in Montreal wurde das Achtelfinale zwischen Aryna Sabalenka und Liudmila Samsanova erst heute ausgetragen. In den vorherigen beiden Begegnungen konnte jede Spielerin einen Sieg verbuchen. Die letzte Partie in Adelaide ging an die Belarussin in der Vorwoche vor ihrem Triumph bei den diesjährigen Australian Open.

Von Beginn an zeigte sich ein regelrechter Abnutzungskampf auf hohem Nivau. Während Sabalenka versuchte, mit ihrer Power in den Schlägen zum Erfolg zu kommen, hielt Samsonova geschickt dagegen. Im ersten Durchgang hatte die 25-jährige Sabalenka insgesamt vier Chancen zum Break, die sie jedoch ungenutzt ließ. Ohne Aufschlagverluste ging es in den Tie-Break, in dem die ein Jahr jüngere Samsonova ab dem Stand von 2:2 keinen Punkt mehr abgab und sich somit den ersten Satz sichern konnte.

Im zweiten Akt konnte Sabalenka ihrer Gegnerin im sechsten Spiel den Aufschlag vorentscheidend abnehmen und transportierte diesen Vorsprung zum Satzausgleich.

Das erste Break im Entscheidungsdurchgang gelang der weiterhin couragiert spielenden Samsonova im vierten Spiel und konnte dies zu einer 4:1-Führung bestätigen. Nach je einem Aufschlagverlust servierte die Weltranglisten-18. zum Matchgewinn, den sie nach 2:55 Stunden Spielzeit zum 7:6 (2), 4:6, 6:3-Erfolg fixieren konnte.

Bencic schlägt Kvitova

Olympiasiegerin Bencic sah sich im letzten Achtelfinale der zweifachen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien gegenüber. Nachdem Kvitova den ersten Durchgang im Tie-Break für sich entscheiden konnte, schaffte Bencic den Satzausgleich. Kuriose Szenen dann im Entscheidungssatz, als sich erst die 26-jährige Schweizerin nach umgeknicktem Knöchel am linken Fuß behandeln lassen musste, später war es die 33-jährige Kvitova, die sich Tabletten gegen Schmerzen in der Magengegend geben lassen musste. Nach über drei Stunden Spielzeit verwandelte Bencic ihren ersten Matchball zum 6:7 (3), 6:3, 6:1-Sieg.

