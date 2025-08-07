WTA Montreal: Wahnsinn! Mboko schlägt im Halbfinale Rybakina

Victoria Mboko steht sensationell im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal. Die 18-Jährige besiegte Elena Rybakina mit 1:6, 7:5 und 7:6 (4).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 06:04 Uhr

Montreal kann es nicht fassen! Und die gesamte Tenniswelt auch nicht. Victoria Mboko, die die Saison 2025 außerhalb der Top 300 begonnen hat, steht im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers ihres Heimatlandes. Mboko besiegte in der Vorschlussrunde Elena Rybakina mit 1:6, 7:5 und 7:6 (4). Im morgigen Finale geht es entweder gegen Naomi Osaka oder Clara Tauson.

Mboko, die auf dem Weg ins Halbfinale ja auch Turnierfavoritin Coco Gauff glatt besiegt hatte, begann nervös. Verständlicherweise, schließlich stand ihr mit Rybakina eine Spielerin gegenüber, die schon in Wimbledon gewonnen hat. Außerdem hatte die Kasachin zuletzt in Washington Mboko in der zweiten Runde in zwei Sätzen bezwungen. Aber die 18-Jährige erfing sich und übernahm immer mehr die Initiative.

Mit dem Einzug ins Endspiel wird Victoria Mboko unter die besten 35 Spielerinnen der Welt einziehen. Und könnte bei den US Open sogar gesetzt sein. Das war vor Beginn der Spielzeit nicht abzusehen.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal