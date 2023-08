WTA Montreal: Wozniacki startet beim Comeback gegen Qualifikantin

Caroline Wozniacki wird ihr Comeback beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal gegen eine Qualifikantin starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 08:39 Uhr

© Getty Images Was dürfen wir von Caroline Wozniacki in Montreal erwarten?

Als ob die Spannung nicht ohnehin schon groß genug wäre, muss Caroline Wozniacki bei ihrem Comeback-Turnier in Montreal nun auch noch auf den Ausgang der Qualifikation warten. Dann erst wird sich nämlich entscheiden, gegen wen die Dänin wieder in den WTA-Zirkus einsteigt. Sollte es tatsächlich mit einem Sieg klappen, könnte Wozniacki in Runde zwei gegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova drankommen.

Angeführt wird das Tableau von Iga Swiatek, die nach einem Freilos entweder auf Lin Zhu aus China oder Karolina Pliskova trifft. Aryna Sabalenka ist an Position zwei gesetzt. Die Belarussin startet entweder gegen Petra Martic oder eine Qualifikantin.

Eine schwierige Aufgabe hat Venus Williams zugelost bekommen: Die 43-jährige Grande Dame des Tennissports muss gleich gegen Madison Keys ran.

