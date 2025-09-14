WTA: Mouratoglou über Serena Williams - „Wir haben über ihr Gewicht gestritten“

Der langjährige Coach der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin spricht offen über schwierige Gespräche nach ihrer Schwangerschaft – und erklärt, warum Fitness für ihn ein Schlüsselthema war.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 19:35 Uhr

Patrick Mouratoglou hat im Rückblick auf seine Zeit mit Serena Williams offenbart, dass es zwischen beiden immer wieder zu Konflikten wegen ihres Gewichts kam. Der Franzose, der Williams von 2012 bis zu ihrem Karriereende 2022 betreute, bestätigte in einem Interview mit dem Guardian, dass er sie mehrfach auf die Folgen für ihr Spiel ansprach. „Das war nach der Schwangerschaft – nicht sofort danach, ich weiß, dass das Zeit braucht. Aber Übergewicht beeinträchtigt die Beweglichkeit, erhöht das Verletzungsrisiko und macht die Richtungswechsel langsamer“, so Mouratoglou.

Williams selbst hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil sie öffentlich machte, mit Hilfe von GLP-1-Medikamenten rund 14 Kilo in acht Monaten verloren zu haben. Sie kombinierte die Behandlung mit intensiven Einheiten aus Laufen, Radfahren, Treppensteigen und bis zu fünf Stunden Training am Tag. Ihr Ziel sei es gewesen, einen weiteren „Gegner“ zu besiegen, wie sie ihr Gewicht nannte.

Widerstand bei heiklem Thema

Für Mouratoglou war die körperliche Verfassung seiners Schützlings entscheidend, um sie an der Weltspitze zu halten. „Mein Job war nicht, wie sie aussieht. Mein Job war ihr Tennis. Wenn man mit den Besten mithalten will – Djokovic, Alcaraz, Sinner – dann zählt jeder Kilo, jede Bewegung, jede Millisekunde“, erklärte der 54-Jährige.

Die Gespräche über das Thema seien jedoch nicht einfach gewesen: „Serena mochte es nicht, wenn ich das ansprach, weil sie dachte, ich beurteile sie. Aber für mich war es ein Schlüsselfaktor. Wenn sie Geschichte schreiben wollte, mussten wir in allen Bereichen effizient sein – auch in diesem.“