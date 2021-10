WTA: Muguruza und Sabalenka kämpfen sich in Moskau durch, Svitolina fliegt in Teneriffa raus

Garbine Muguruza (WTA-Nr. 5) und Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 2) haben beim WTA-500er-Turnier in Moskau das Viertelfinale erreicht - nach einiger Anstrengung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2021, 15:52 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza

Die an Position 2 gesetzte Muguruza musste gegen Tereza Martincova in die Verlängerung schreiten, gewann am Ende aber mit 6:4, 4:6 und 6:3 und steht damit zum siebten Mal in dieser Saison im Viertelfinales eines Turniers. Zwei Mal schaffte die Weltranglisten-Fünfte dann auch den Turniersieg.

Muguruza hatte nach gewonnenem ersten Satz bereits mit Break im zweiten Durchgang geführt, Martincova aber blieb dran und erzwang den Entscheidungssatz. Dort servierte die Spanierin dann am Ende souverän durch. Stolze zwölf Breaks gab es im Laufe der Partie.

Muguruza nun gegen Petkovic?

Muguruza trifft nun auf Anett Kontaveit oder Andrea Petkovic. "Petko" hatte am Dienstagabend nach verlorenem ersten Satz von der Aufgabe von Jelena Ostapenko profitiert

Ebenfalls weiter ist Aryna Sabalenka, ihres Zeichens topgesetzt beim Kremlin Cup. Auch die Lettin musste gegen Ajla Tomljanovic über die volle Distanz, gewann am Ende mit 7:6 (2), 4:6 und 6:1. Nächste Gegnerin ist Ekaterina Alexandrova.

WTA Teneriffa: Osorio nimmt Svitolina raus und setzt starkes 2021 fort

Ein große Überraschung gab es indes beim WTA-250er-Turnier in Teneriffa: Die Kolumbianerin Camila Osorio nahm hier die topgesetzte Elina Svitolina mit 5:7, 6:3, 6:2 aus dem Turnier - ihr größter Erfolg bislang. Osorio hatte zu Beginn der Saison sensationell in Bogota gewonnen, als Weltrangliste-180. Mittlerweile steht sie auf Platz 63 - Tendenz steigend.

