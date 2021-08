WTA: Naomi Osaka spendet nächstes Preisgeld für Haiti-Opfer

Die Erdbebenopfer in Haiti dürfen mit einer hoffentlich großen Geldspende von Naomi Osaka rechnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 09:59 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hilft den Erdbeben-Opfer in Haiti

Wir Zentral-Europäer lebten bis vor Kurzem noch mehr oder weniger auf einer Insel der Seligen, was Naturkatastrophen anlangt. Selbstverständlich gab es auch in unseren Breitengraden immer wieder Überschwemmungen, große Murenabgänge und ähnliches. Der Tornado in Südmähren und die schweren Überflutungen in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zeigen jedoch welchem Elend auch wir in Zukunft in gehäufter Form gegenüberstehen werden.

Der Karibikstaat Haiti ist da hingegen schon ein gebrandmarktes Kind. Immer wieder wird die ehemalige französische Kolonie von Erdbeben und Unwettern heimgesucht. 2010 starben bei einem Erdbeben mit Epizentrum in der Hauptstadt Port-au-Prince 220.000 Menschen - eine Million wurde obdachlos. Und nun - nur elf Jahre später - wurde der Staat in den Großen Antillen erneut von einem schweren Beben getroffen. Tod und Leid für hunderte Menschen inklusive.

„Gefühl, dass wir wirklich keine Pause bekommen“

Naomi Osaka - selbst familiär stark mit Haiti verbunden, immerhin stammt ihr Vater von dort - möchte den Opfern dieser erneuten Tragödie tatkräftig unter die Arme greifen. Die aktuell Weltranglisten-Zweite verkündete auf Twitter, dass sie ihr komplettes Preisgeld, das sie beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati erspielen wird, für die Katastrophenhilfe des Inselstaates bereitstellen möchte.

„Es tut wirklich weh, all die Verwüstung zu sehen, die in Haiti um sich greift. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich keine Pause bekommen“, meinte die Japanerin auf dem Kurznachrichten-Dienst. „Ich weiß, dass das Blut unserer Vorfahren stark ist, wir werden weiter aufsteigen.“ Haiti zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Ohne parteiisch sein zu wollen, sei der vierfachen Grand-Slam-Siegerin unter diesen Umständen ein weites Vordringen in die Turnierwoche von Cincinnati von Herzen gegönnt.