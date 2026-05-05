WTA: Naomi Osaka spricht offen über Druck als Tennis-Mama

Naomi Osaka gewährt Einblicke in ihren Alltag zwischen Profisport und Mutterrolle. Die Japanerin musste lernen, Hilfe anzunehmen – und Prioritäten neu zu setzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 20:13 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka sprach offen über die Herausforderungen als Tennis-Mama

Naomi Osaka hat mit dem PEOPLE-Magazin über die Herausforderungen gesprochen, nach ihrer Babypause wieder auf die Tour zurückzukehren. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin, die 2023 Tochter Shai zur Welt brachte, beschreibt die vergangenen Monate als anspruchsvoll – vor allem, wenn es darum geht, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen.

Tochter steht klar im Mittelpunkt

Gerade im ersten Jahr nach ihrem Comeback habe sie enormen Druck verspürt, erklärte Osaka. Sie habe den Anspruch gehabt, in allen Bereichen perfekt zu funktionieren. Inzwischen habe sie jedoch gelernt, dass das nicht realistisch sei. Es sei völlig in Ordnung, sich Unterstützung zu holen, auch wenn ihr das lange schwergefallen sei. Stolz dürfe nicht im Weg stehen, meinte Osaka – diese Erkenntnis sei allerdings erst mit der Zeit gereift.

Trotz zusätzlicher Herausforderungen, etwa der Trennung von Partner und US-Rapper Cordae, wirkt Osaka heute gefestigt. Die gemeinsame Tochter stehe klar im Mittelpunkt und gebe ihrem Alltag Struktur. Alles habe seinen Platz, sagte Osaka – und genau diese Balance helfe ihr dabei, sowohl als Mutter als auch als Tennisspielerin ihren Weg weiterzugehen.