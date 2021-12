WTA: Naomi Osaka zählt zu den 25 einflussreichsten Frauen 2021

Naomi Osaka wurde von der Zeitung "Financial Times" neben namhaften Autorinnen, Politikerinnen und anderen öffentlichen Persönlichkeiten zu einer der 25 einflussreichsten Frauen 2021 gekürt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 20:59 Uhr

© Getty Images

Eines kann man mit absoluter Sicherheit sagen: Naomi Osaka ist eine Tennisspielerin, die mittlerweile nicht nur sportinteressierte Menschen kennen. Durch ihren offenen Umgang mit Themen, die in der Öffentlichkeit gerne unter den Teppich gekehrt werden, hat sich die 24-jährige Japanerin einen branchenübergreifenden Namen gemacht, der vielen Menschen weltweit Respekt abringt.

Besonders in Fragen der psychischen Gesundheit hatte sich Osaka 2021 immer wieder als Galionsfigur in die erste Reihe der öffentlichen Wahrnehmung gestellt - gerade für Personen mit Depressionen und Angststörungen ein emotional herausforderndes Unterfangen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste tritt auch vehement gegen jegliche Art von Diskriminierung auf.

"Okay, nicht okay zu sein"

All das hat Oskaka nun, wenn es nach der Wirtschaftszeitung "Financial Times" geht, unter die 25 einflussreichsten Frauen des Jahres 2021 gebracht. Billie Jean King, selbst ein Leuchtturm des internationalen Damen-Tennis, äußerte sich wie folgt zu dieser ehrenvollen Auszeichung: "So oft haben Athleten eine Persönlichkeit, eine Marke und ein Image, das sie sich verpflichtet fühlen, aufrecht zu erhalten. Naomi geht ihren eigenen Weg und wird dafür gefeiert, dass sie uns gezeigt hat, dass es okay ist, nicht okay zu sein."

"Naomi ist ein wahrer Champion - im Sport und im Leben", so die Mitbegründerin der Damen-Spielervereinigung WTA weiter. Den Worten Kings gibt es nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht, dass Osaka eine Saison 2022 ohne Krankheit und Angst beschieden sei - der gesamten Damen-Tour könnte dies nur zum Vorteil gereichen.