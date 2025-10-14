WTA Ningbo: Emma Raducanu und Clara Tauson scheitern zum Auftakt

Emma Raducanu und Clara Tauson haben beim WTA-500-Turnier in Ningbo den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 14:29 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu verlor in Runde eins

Enttäuschung für Emma Raducanu: Die US-Open-Siegerin von 2021 hat beim WTA-500-Turnier in Ningbo eine Erstrundenniederlage kassiert. Die Britin, die während des Matches mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, unterlag Lokalmatadorin Lin Zhu mit 6:3, 4:6 und 1:6 und verpasste damit ein Duell mit der topgesetzten Russin Mirra Andreeva.

Mit Marketa Vondrousova verlor neben Raducanu eine weitere Grand-Slam-Siegerin bereits in Runde eins. Die Tschechin, die 2023 in Wimbledon triumphiert hatte, zog gegen ihre Landfrau Karolina Muchova mit 4:6 und 3:6 den Kürzeren. Muchvoa bekommt es im Achtelfinale mit Diana Shnaider zu tun.

Zudem musste sich mit Clara Tauson die Nummer fünf des Turniers früh verabschieden. Die Dänin verlor gegen Ajla Tomljanovic mit 6:1, 6:7 (4) und 3:6. Auch für Montreal-Champion Victoria Mboko setzte es das Erstrunden-Aus, sie unterlag Dayana Yastremska mit 3:6 und 6:7 (3). Die Ukrainerin trifft nun auf Elena Rybakina.

Das Einzel-Tableau in Ningbo