WTA Ningbo: Klarer Sieg über Paolini - Rybakinas Riad-Chance lebt

Elena Rybakina hat sich im Semifinale des WTA-500-Turniers in chinesischen Ningbo glatt mit 6:3 und 6:2 gegen Jasmine Paolini durchgesetzt. Die Kasachin wahrte somit die Chance, sich noch ein Ticket für die WTA-Finals in Riad zu holen. Im morgigen Finale trifft Rybakina auf Ekaterina Alexandrova.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 14:06 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina darf weiterhin auf eine Teilnahme bei den WTA-Finals hoffen.

Das Duell zwischen Rybakina und Paolini war das Aufeinandertreffen zweier direkter Konkurrentinnen im "Race to Riad". Während die Italienerin (vor dem Turnier) in dieser Wertung auf Platz 8 stand und somit gerade noch qualifiziert war, rangierte Rybakina nur einen Platz dahinter. Bei den WTA-Finals sind die acht erfolgreichsten Spielerinnen des Jahres am Start. Das Event findet von 1. bis 8. November statt - viele Gelegenheiten, Punkte zu sammeln, gibt es also nicht mehr.

Dementsprechend viel stand in Ningbo am Spiel. Paolini hätte mit einem Sieg bereits ihr Ticket für Riad buchen können. An Ende war es jedoch Rybakina, die in dem wichtigen Match klar mit 6:3 und 6:2 die Oberhand behielt und im Head-to-Head mit der Italienerin auf 2:3 verkürzte.

Für Paolini war es gleich auf mehreren Ebenen ein Match der vergebenen Chancen. Die Italienerin konnte keine einzige ihrer sieben Breakchancen nutzen, Rybakina schlug in den entscheidenden Momenten wiederum zu und nahm ihrer Gegnerin dreimal das Service ab.

Im morgigen Endspiel wird Rybakina auf Ekaterina Alexandrova treffen, die in einem rein russischen Semifinale gegen Diana Shnaider mit 6:3 und 6:4 die Oberhand behielt.

