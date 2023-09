WTA Ningbo: Ons Jabeur und Diana Shnaider bestreiten Finale

Das Finale des WTA-250-Turnier in Ningbo lautet Ons Jabeur gegen Diana Shnaider.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 13:20 Uhr

Ons Jabeur greift am Samstag nach dem Titel

Der topgesetzten Ons Jabeur fehlt beim WTA-250-Event in Ningbo noch ein Sieg zum Titel: Die Tunesierin setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Nadia Podoroska mit 6:3, 1:6 und 6:2 durch und greift in der chinesischen Metropole am Samstag somit nach der Trophäe.

https://x.com/WTA/status/1707713532450455872?s=20

Jabeur trifft im Endspiel auf die erst 19-jährige Diana Shnaider, die sich im Duell zweier Teenagerinnen gegen Linda Fruhvirtova mit 6:4 und 6:1 behauptete. Shnaider steht erstmals in ihrer Karriere in einem WTA-Finale.

