WTA Ningbo: Rybakina fixiert im Eiltempo Semi gegen Paolini

Beim WTA-500-Turnier in Ningbo rauschte die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachsten im Blitztempo über die australische Qualifikantin Ajla Tomljanovic hinweg und besiegelte damit nach knapp einer Stunde das Halbfinal-Duell gegen die Italienerin Jasmine Paolini.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 14:28 Uhr

© Getty Images Mit einer dominanten Vorstellung schaffte Elena Rybakina in Ningbo im Eiltempo den Einzug ins Halbfinale.

Der Zeitplan beim WTA-500er-Event in Ningbo wurde durch die erste Viertelfinal-Begegnung ordentlich durcheinander gewirbelt. Ganze 3:22 Stunden wurden die Zuschauer durch den hochklassigen Comeback-Erfolg von Jasmine Paolini gegen Belinda Bencic in den Bann gezogen.

Und so war es an der Kasachin Elena Rybakina, den Zeitrahmen als klare Favoritin in ihrem Viertelfinale gegen die australische Qualifikantin Ajla Tomljanovic wieder auszubessern. Nach einem Break im vierten Spiel patzte die 26-jährige bei eigenem Service nur einmal im anschließenden Aufschlagspiel, in dem sie das sofortige Re-Break hinnehmen musste.

Nach dem kleinen Schönheitsfehler jedoch übernahm die Wimbledonsiegerin von 2022 mit ihren druckvollen Schlägen die komplette Kontrolle über die Partie und überließ ihrer 32-jährigen Gegnerin bis zum Ende keinen Spielgewinn mehr. Beim Matchball servierte Tomljanovic einen Doppelfehler zum finalen 2:6, 0:6 nach 58 Minuten.

Damit kommt es im Halbfinale zum Duell zwischen Elena Rybakina und Jasmine Paolini. Die Italienerin hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages in einem hochklassigen Dreisatz-Krimi gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 5:7, 7:5 und 6:3 durchgesetzt.

Alexandrova souverän

Ebenfalls ihre Viertelfinal-Hausaufgabe gelöst hat die an Nr. 4 gesetzte Ekaterina Alexandrova gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler. Nachdem sich die 30-Jährige im ersten Satz eine 5:1-Führung erspielen konnte, musste sie einmal ihr Service abgeben, ehe sie sich den ersten Durchgang nach Abwehr von zwei Break-Möglichkeiten mit ihrem dritten Satzball sichern konnte. Auch der zweite Akt lief lange Zeit ausgeglichen, ehe sich die Russin mit einem Endspurt in Form von drei in Folge gewonnener Spiele den 6:3, 6:3-Erfolg besiegeln konnte.

In der Runde der letzten Vier wartet die Weltranglisten-10. auf die Siegerin des letzten Viertelfinals zwischen der an Nr. 7 gesetzten Diana Shnaider und der chinesischen Wildcard-Spielerin Lin Zhu.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo