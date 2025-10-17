WTA Ningbo: Paolini ringt Bencic in hochklassigem Krimi nieder

Mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung schaffte Jasmine Paolini im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Ningbo gegen eine in der Endphase angeschlagene Belinda Bencic den Comeback-Erfolg in einem hochklassigen Dreisatz-Krimi.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 11:05 Uhr

Hochklassige Unterhaltung bekamen die Zuschauer im Viertelfinale des WTA-500er-Events im chinesischen Ningbo zwischen der an Nr. 2 gesetzten Jasmine Paolini und der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic geboten, die an Position 6 geführt war.

Von Beginn an agierte die 28-jährige Bencic aggressiv mit ihrem Grundschlägen und bestimmte weitgehend erst einmal das Tempo. Obwohl sich die Italienerin mit ihrem kampfstarken Spiel allzeit wehrte und sogar das erste Break der Begegnung schaffen konnte, sicherte sich die Eidgenössin den ersten Durchgang.

Als Bencic im zweiten Akt das Break zum 5:4 gelang, roch es schon nach einer Vorentscheidung, als sie anschließend zum Matchgewinn servierte. Ohne Punktgewinn musste die neunfache WTA-Titelträgerin jedoch ihr Service abgeben, besiegelt mit einem fulminanten Cross-Schlag ihrer 29-jährigen Gegnerin aus der Defensive. Im Anschluss musste sie sogar den Satzausgleich ohne weiteren Spielgewinn hinnehmen.

Der Entscheidungs-Durchgang startete ausgeglichen, ehe sich Bencic beim Stand von 3:4 während des Seitenwechsels in einem Medical-Timeout am Oberschenkel behandeln lassen musste und fortan im Gang etwas unrund wirkte. Diese Chance ließ sich Paolini nicht entgehen und brachte das Match nach 3:22 Stunden souverän zum finalen 5:7, 7:5, 6:3-Erfolg nach Hause.

Im Halbfinale wartet auf die Nr. 4 der Weltrangliste entweder die an Position 3 gelistete Elena Rybakina aus Kasachstan oder die australische Qualifikantin Ajla Tomljanovic.

