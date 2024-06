WTA Nottingham: Katie Boulter gelingt Titelverteidigung

Katie Boulter ist die Siegerin des WTA-Turniers in Nottingham. Im Endspiel siegte die Britin gegen Karolina Pliskova 4:6, 6:3, 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 20:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Katie Boulter kann nach ihren Triumph im Vorjahr erneut in Nottingham jubeln.

Der letzte Turniertag in Nottingham verlangte den beiden Finalistinnen sehr viel ab. Durch die Verzögerungen der letzten Tage konnte beide Halbfinals erst am Vormittag beendet werden. Karolina Pliskova spielte sogar ihre komplettes Dreisatzmatch gegen Diane Perry zu Beginn des Sonntags. Katie Boulter musste im britischen Duell gegen Emma Raducanu einen Satzrückstand vom Vortag drehen, um in das Endspiel einzuziehen.

Und so startete das Finale erst am Abend, in dem Katie Boulter erneut den ersten Satz abgeben musste. Erst mit Beginn des zweiten Spielabschnitts steigerte die Vorjahressiegerin ihre Leistung und ließ lange Zeit keine weitere Breakchance zu.

Katie Boulter nach Satzrückstand überlegen

Karolina Pliskova geriet jedoch immer wieder in Bedrängnis und konnte nach ihrer Satzführung keine nennenswerten Druckphasen gegen ihre nun überlegen agierende Gegnerin mehr kreieren. Auch das lange Dreisatzmatch vom Vormittag war der ehemaligen Weltranglistenersten mit zunehmender Spielzeit anzumerken.

Auch das Break zum 2:5 im finalen Satz sollte für kein neues Aufbäumen mehr sorgen. Katie Boulter verwandelte nach 1:56 Stunde Spielzeit ihren zweiten Matchball zur Titelverteidigung und feiert ihren insgesamt dritten Titel auf der WTA Tour.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Nottingham