WTA Rom: Bricht Iga Swiatek in der "Ewigen Stadt" den Bann?

Iga Swiatek war im Jahr 2025 noch kein Turniersieg vergönnt. Der nächste Anlauf folgt beim WTA-1000-Event in Rom.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 13:02 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek sucht weiterhin ihre Form

Mit einem Blick auf das Ranking scheint für Iga Swiatek derzeit ja noch alles einigermaßen in Ordnung zu sein. Der Rückstand auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka beträgt zwar mehr als 4000 Zähler, auf Position zwei lässt es sich aber auch einigermaßen gut leben. Sofern man in den vergangenen Jahren nicht derart erfolgsverwöhnt wie die Polin war.

Denn die bisherigen Leistungen in der Saison 2025 werden Swiatek alles andere als zufriedenstellen. Nach wie vor wartet die fünffache Grand-Slam-Siegerin auf ihren ersten Turniersieg, im Halbfinale von Madrid ging sie zuletzt gegen Coco Gauff vollkommen chancenlos unter. Mittlerweile soll Swiatek sogar über einen Verzicht auf die Rasensaison nachdenken.

Titelverteidigerin in Rom und Paris

Zuvor stehen für die 23-Jährige mit dem WTA-1000-Turnier in Rom und den French Open aber noch zwei Highlights in der Sandplatzsaison auf dem Programm. Bei beiden Veranstaltungen geht Swiatek als Titelverteidigerin an den Start, Topfavoritin auf den Titel ist die Polin in der “Ewigen Stadt” aber keineswegs.

Und doch sollte man Swiatek angesichts ihrer zahlreichen Erfolge auf Asche keinesfalls abschreiben. Ihre erste Partie in Rom wird die Weltranglistenzweite gegen Elina Avanesyan oder Elisabetta Cocciaretto bestreiten.

Das Einzel-Tableau in Rom