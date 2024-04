WTA Oeiras: Simona Halep muss Sand-Comeback verschieben

Im Anschluss an ihr Comeback in Miami nach ihrer Doping-Sperre muss Simona Halep aufgrund von Beschwerden im Knie für das WTA-125-Turnier in Oeiras passen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 08:47 Uhr

© Getty Images Aufgrund von Kniebeschwerden verzichtet Simona Halep auf einen Start in Portugal.

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep muss weiterhin auf ihren ersten Start auf Sand nach ihrer verkürzten Doping-Sperre warten. Bei Instagram teilte die Rumänin mit, dass sie in der nächsten Woche nicht wie ursprünglich geplant beim WTA-125er-Turnier im portugiesischen Oeiras an den Start gehen wird. Für das Turnier war seitens der Veranstalter eine Wildcard für die 32-jährige vorgesehen.

Social-Media-Beiträge deuteten darauf hin, dass sie im Training unter Knieschmerzen gelitten hatte: „Mein Körper sagt mir, dass er mehr Zeit braucht, um sich wieder an das volle Training zu gewöhnen. Ich möchte bei meinem Comeback nichts überstürzen, deshalb werde ich nächste Woche nicht in Oeiras spielen“, so die zweimalige Grand-Slam-Championesse.

Als nächsten Versuch auf der roten Asche, auf der sie mit ihrem Triumph bei den French Open 2018 den ersten ihrer beiden Major-Titel einfahren konnte, peilt sie den Start beim Masters-Event in Madrid an. Auch beim Turnier ihres langjährigen Managers Ion Tiriac steht eine Wildcard für die Rückkehrerin bereit.

Beim Masters-Event in Miami hatte Halep ihr erstes Turnier nach 18-monatiger Unterbrechung bestritten und musste sich dort in ihrem Auftakt-Match der Spanierin Paula Badosa in drei Sätzen geschlagen geben.