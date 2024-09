WTA: Ons Jabeur beendet Saison vorzeitig

Ons Jabeur wird in der Saison 2024 nicht mehr aufschlagen. Das gab die Tunesierin in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2024, 16:15 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur bei einer der seltenen Jubelposen 2024

Die Niederlage gegen Naomi Osaka in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Toronto wird die letzte sportliche Erinnerung bleiben, die Ons Jabeur an die Spielzeit 2024 pflegen wird. Denn für die zweimalige Wimbledon-Finalistin ist die Saison gelaufen. Und es war nach ihren Maßstäben keine gute. Wiewohl Jabuer in den WTA-Charts immer noch auf Platz 22 liegt.

“Dieses Jahr war extrem hart für mich”, lässt Jabeur ihre Fangemeinde also wissen. “Als Athtletinnen wissen wir aber, dass die Genesung Teil unsere Reise ist.” Sie habe aber aufgrund anhaltender Beschwerden in der Schulter gemeinsam mit ihrem Team nun doch beschlossen, erst 2025 wieder an den Start zu gehen.

Sie werde die Zeit allerdings nutzen, um sich um wichtigere Dinge als den Tennissport zu kümmern. Ons Jabeur wird anderen Menschen im Zuge ihrer wohltätigen Arbeit helfen.

Die Rückkehr ist für den australischen Sommer avisiert. Dort hatte Jabeur zu Beginn dieser Saison bei den Australian Open gegen Mirra Andreeva schon in Runde zwei verloren. Was sich nur als Anfang von mehreren schwierigen Monaten entpuppen sollte. Denn für Ons Jabeur ging es bei keinem Turnier danach weiter als bis ins Viertelfinale.