WTA Osaka: Niemeier und Maria scheitern in Runde eins

Jule Niemeier und Tatjana Maria sind beim WTA-Tour-250-Turnier in Osaka bereits in der ersten Runde gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 08:57 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist in Osaka ausgeschieden

Es läuft weiterhin nicht gut für Jule Niemeier. Die Dortmunderin war zuletzt in der Qualifikation für die US Open früh gescheitert, nun kam auch beim WTA-Tour-250-Turnier in Osaka das Aus schon in Runde eins. Niemeier unterlag der Russin Anna Kalinskaya mit 4:6 und 4:6.

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Tatjana Maria, die in Osaka an Position zwei gesetzt ins Rennen gegangen war. Maria verlor gegen die Ungarin Panna Udvardy mit 6:2, 4:6 und 6:7 (5).

Hier das Einzel-Tableau in Osaka