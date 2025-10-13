WTA Osaka: Top-Favoritin Naomi Osaka mit souveränem Heim-Auftakt

Beim WTA-250-Turnier in Osaka ist die japanische Turnier-Favoritin Naomi Osaka mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen ihre Landsfrau Wakana Sonobe in ihr Heim-Turnier gestartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 09:22 Uhr

© Getty Images Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg ist Naomi Osaka beim Heimspiel in ihrer Geburtsstadt Osaka gestartet.

Auch ohne rechnerische Chance auf eine Teilnahme bei den WTA-Finals in Riad zeigt sich die Japanerin Naomi Osaka beim Heimspiel in ihrer Geburtsstadt Osaka voller Motivation. Dort traf die vierfache Grand-Slam-Siegerin beim WTA-250er-Event in ihrer Auftaktbegegnung auf ihre Landsfrau Wakana Sonobe, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangte.

Von Beginn an wurde die 27-jährige Osaka ihrer Favoritinnen-Rolle mehr als gerecht und beherrschte ihre Gegnerin mit ihren druckvollen Schlägen. Ohne ein einziges Spiel abzugeben, besiegelte sie nach 26 Minuten den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt agierte die 17-jährige Sonobe wesentlich mutiger und konnte ein frühes Break ihrer Gegnerin noch einmal kontern. Danach übernahm Osaka jedoch wieder das Ruder und konnte ihrer linkshändigen Gegnerin zweimal in Folge das Service abnehmen. Bei ihrem dritten Matchball besiegelte die aktuelle Nr. 16 der Welt den 6:0, 6:4-Erfolg nach 77 Minuten und sieht sich im Achtelfinale entweder der Niederländerin Suzan Lamens oder Emiliana Arango aus Kolumbien gegenüber.

Danilovic kämpft sich durch

Etwas mehr Mühe mit einer japanischen Wildcard-Spielerin hatte die an Nr. 6 gesetzte Serbin Olga Danilovic. Nach starkem Beginn musste die Nr. 6 des Turniers gegen Nao Hibino den zwischenzeitlichen Satzausgleich hinnehmen, ehe sie nach knapp zwei Stunden mit 6:4, 1:6, 6:2 triumphieren konnte. In der Runde der letzten 16 bekommt es die Linkshänderin entweder mit der Griechin Maria Sakkari oder Ashlyn Krueger aus den USA zu tun.

