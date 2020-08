WTA Palermo: Camila Giorgi komplettiert italienisches Trio im Viertelfinale

Beim WTA-Turnier in Palermo hat mit Camila Giorgi die dritte Lokalmatadorin den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Giorgi musste gegen Kaja Juvan dabei über drei Sätze gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 08:25 Uhr

© Getty Images Camila Giorgi steht in Palermo unter den letzten Acht

Juvan war über den Qualifikations-Wettbewerb in das Hauptfeld gekommen und hatte gleich zu Turnierbeginn mit dem Sieg gegen die an Position zwei gesetzte Marketa Vondrousova eine Überraschung geliefert. Auch gegen Giorgi startete die Slowenin stark, musste sich aber schließlich mit 6:3, 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Giorgi spielt in der Runde der letzten Acht am heutigen Freitag gegen Dayana Yastremska. Die Ukrainerin hatte 6:2, 6:4 gegen die französische Lucky Loserin Oceane Dodin keine Probleme.

Camilia Giorgi ist aber nicht die einzige italienische Hoffnung auf einen Heimsieg in Palermo: Altmeisterin Sara Errani darf sich in ihrem Viertelfinal-Match gegen Fiona Ferro gute Chancen auf ein weiterkommen ausrechnen. Und Elisabetta Coccciaretto möchte ihrem Sensationssieg gegen Donna Vekic einen weiteren gegen Anett Kontaveit, die Nummer vier des Turniers folgen lassen. Das Top-Match am Freitag bestreiten aber wohl Turnierfavoritin Petra Martic und die wiedererstarkte Weißrussin Aliaksandra Sasnovich.

Hier das Einzel-Tableau in Palermo