WTA Palermo: Petra Martic und Anett Kontaveit im Halbfinale

Während Anett Kontaveit und Petra Martic am gestrigen Viertelfinaltag beim WTA-Event in Palermo Favoritensiege feierten, sicherten sich Fiona Ferro und Camila Giorgi doch recht überraschend ihren Platz in der Vorschlussrunde.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.08.2020, 07:25 Uhr

Petra Martic steht im Halbfinale des WTA-Events in Palermo

Das erste WTA-Event nach der über viermonatigen Unterbrechung der Tour neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Am gestrigen Freitag fanden in Palermo die Viertelfinalspiele statt, heute steht die Vorschlussrunde auf dem Programm. In dieser steht erwartungsgemäß die Nummer eins des Turniers, Petra Martic. Die Kroatin besiegte in ihrem Viertelfinale Aliaksandra Sasnovich in zwei umkämpften Sätzen mit 7:6 (5) und 7:6 (3).

Martic trifft im ersten Halbfinale nun auf Anett Kontaveit, die die italienische Überraschungsfrau Elisabetta Cocciaretto mit 6:1, 4:6 und 6:1 besiegen konnte. Mit ihren gerade einmal 19 Jahren waren die Auftritte Cocciarettos jedoch ein kräftiges Ausrufezeichen des italiensichen Tennisnachwuchs. Ihre Landsfrau Camila Giorgi geht als letzte Lokalmatadorin in den Halbfinaltag, nachdem sie Dayana Yastremska doch etwas überraschend mit 4:6, 7:6 (5) und 6:3 niederringen konnte.

Zu einem rein-italienischen Halbfinale mit Sara Errani kommt es indes aber nicht, denn die routinierte Italienerin musste sich in ihrem Viertelfinale Fiona Ferro geschlagen geben. Die Weltranglisten-53. komplettiert das Halbfinal-Tableau. Am heutigen Samstag sollen die Halbfinalspiele mit 17:00 Uhr beginnen, Anett Kontaveit und Petra Martic werden eröffnen.

Hier geht es zum Einzel-Tableau in Palermo.