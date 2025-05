WTA Parma: Friedsam kämpft sich durch, Seidel unterliegt

Beim WTA-125-Turnier in Parma ist die Neuwiederin Anna-Lena Friedsam mit einem harterkämpften Dreisatz-Erfolg gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango gestartet. Ausgeschieden ist dagegen die Hamburgerin Ella Seidel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 18:47 Uhr

© Getty Images Mit einer kämpferischen Leistung schaffte Anna-Lena Friedsam beim WTA-Turnier in Parma den Einzug ins Achtelfinale.

In ihrem Auftaktmatch erwischte Anna-Lena Friesam mit ihrem variablen Spiel gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango einen guten Start. Nach einem frühen Break im ersten Durchgang legte die 31-jährige gleich nochmal nach und erspielte sich mit vier Spielgewinnen in Folge einen komfortablen 5:1-Vorsprung. Zwar musste sie im Anschluss einmal ihren eigenen Aufschlag abgeben, ehe sie den Gewinn des ersten Durchgangs nach Hause servierte.

Im zweiten Akt wendete sich das Blatt komplett. Arango fand besser zu ihrem Spiel, während sich die Zahl der Fehler bei Friedsam deutlich erhöhte. Nach einem 1:5-Rückstand kämpfte sich die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin mit drei in Folge gewonnenen Spielen noch einmal heran, ehe sie ihr Service zum Satzausgleich abgeben musste.

Absolut kurios verlief der Entscheidungssatz. Beide Spielerinnen gaben in den ersten neun Spielen jeweils ihre Aufschlagspiel ab, ehe Friedsam das letzte Aufschlagsspiel zum finalen 6:3, 4:6, 6:4 nach 2:32 Stunden durchbringen konnte.

Im Achtelfinale fordert die Weltranglisten-299. die topgesetzte Kasachin Yulia Putintseva, die bei ihrem Zweisatz-Sieg gegen die Japanerin Ena Shibahara wenig Mühe hatte.

Seidel muss sich Hon geschlagen geben

Den Sprung ins Achtelfinale verpasst hat dagegen die 20-jährige Ella Seidel. Die Hamburgerin startete gegen Priscilla Horn verheißungsvoll und dominierte den ersten Durchgang, ehe das Match immer mehr in die Richtung der Australierin lief. Nach knapp zwei Stunden siegte die 27-jährige Hon mit 2:6, 6:2, 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 auf die Ägypterin Mayar Sherif, die sich in zwei Sätzen gegen Kathinka von Deichmann aus Liechtenstein behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Parma