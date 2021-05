WTA Parma: Serena Williams kommt nicht in Fahrt - Zweitrundenniederlage gegen Katerina Siniakova

Serena Williams wird mit nur einem Sandplatz-Sieg im Gepäck zu den French Open reisen. Die US-Amerikanerin unterlag Katerina Siniakova in der zweiten Runde des WTA-250-Turniers von Parma in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 17:27 Uhr

© Getty Images Serena Williams schied in Parma bereits in Runde zwei aus

Einzel-Grand-Slam-Titel Nummer 24 ist für Serena Williams seit einer gefühlten Ewigkeit das erklärte Ziel: Auch bei den French Open 2021 wird es für die US-Amerikanerin um das Erreichen das Rekords von Margaret Court gehen, die Vorzeichen dafür sind aber wohl so ungünstig wie selten zuvor.

Denn nach ihrer Auftaktniederlage beim WTA-1000-Turnier in Rom musste sich Williams auch beim 250er-Event in Parma früh verabschieden. Nach ihrem Erfolg in der ersten Runde über Lisa Pigato musste sich die Weltranglistenachte in Runde zwei der Tschechin Katerina Siniakova mit 6:7 (4) und 2:6 geschlagen geben.

Nach ausgeglichenen eineinhalb Sätzen gewann Siniakova ab Mitte des zweiten Satzes 15 Punkte in Folge, um sich drei aufeinanderfolgende Matchbälle zu organisieren. Williams wehrte die ersten beiden zwar noch ab, beim dritten landete eine Vorhand der 39-Jährigen dann jedoch hinter der Linie.

Besser erging es hingegen Williams Landsfrau Cori Gauff. Die an Position drei gesetzte 17-Jährige gewann ihre Erstrundenpartie gegen Kaia Kanepi mit 7:6 (6) und 7:6 (7). Auch die Nummer zwei des Turniers, Petra Martic, nahm ihre Auftakthürde Varvara Gracheva in zwei Sätzen. Die Deutsche Anna-Lena Friedsam schlug Viktorija Golubic mit 6:4, 6:7 (1) und 6:2.

Zum Einzel-Draw in Parma