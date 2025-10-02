WTA Peking: Anisimova gewinnt Instant Classic - und bucht Ticket nach Riad

Amanda Anisimova hat mit einem 6:7 (4), 6:3 und 6:4 gegen Jasmine Paolini nach einem fantastischen Tennismatch das Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 15:18 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova hat in Peking eine große kämpferische Leistung gezeigt

Was für eine kämpferische (und spielerische) Glanzleistung von Amanda Anisimova! Die US-Amerikanerin, die in diesem Jahr in Wimbledon und bei den US Open jeweils das Endspiel erreicht hatte, zog mit einm 6:7 (4), 6:3 und 6:4 gegen Jasmine Paolini in die Vorschlussrunde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking ein. Dabei war Anisimova ab Mitte von Satz drei mit ihren Kräften am Ende, schaffte es aber, beim Stand von 4:4 nicht weniger als fünf Breakbälle von Paolini abzuwehren.

Mit dem Einzug ins Halbfinale, in dem Anisimova auf Coco Gauff treffen wird, fixierte sie auch erstmals die Teilnahme an den WTA Finals, die in diesem Jahr in Riad stattfinden werden. Jasmine Paolini, die ebenfalls eine grandiose Vorstellung bot, liegt aktuell außerhalb der besten acht Plätze im Race. Und muss in der kommenden Woche in Wuhan noch einmal liefern.

Coco Gauff, die 2024 den Titel nicht nur in Peking, sondern auch bei den WTA Finals geholt hatte, ist ja schon länger qualifiziert. Gauff hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Eva Lys mit 6:3 und 6:4 behauptet.

Hier das Einzel-Tableau in Peking