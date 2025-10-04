WTA Peking: Anisimova schießt Titelverteidigerin Gauff im Halbfinale vom Court

Amanda Anisimova ist mit einem dominanten 6:1 und 6:2 gegen Coco Gauff in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 12:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova ist in Peking bislang nicht zu stoppen

Die großartige Saison von Amanda Anisimova geht auch in Peking weiter. Die Finalistin vorn Wimbledon und bei den US Open steht nämlich un auch in Peking im Endspiel. Und das nach einem ungefährdeten 6:1 und 6.2 gegen Landsfrau Coco Gauff. Die in Peking ja als Titelverteidigerin an den Start gegangen war.

Im Gegensatz zu ihrer Partie gegen Jasmine Paolini erwischte Anisimova diesmal keinen Kaltstart, ließ Gauff mit ihren temporeichen Treibschlägen keine Chance. Gauff hatte im Viertelfinale ja den Lauf der Deutschen Eva Lys beendet. Aber auch ein spätes Break zum 1:5 im zweiten Satz brachte der zweimaligen Major-Gewinnerin gegen Anisimova keine Wende mehr.

Im Finale trifft Anisimova morgen entweder auf Jessica Pegula oder Linda Noskova. Pegula hat gestern ja Emma Navarro in drei Sätzen bezwungen, Noskova gegen Sonay Kartal in zwei gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking