WTA Peking: Bencic in Rage wegen Gauffs Team

Belinda Bencic und Coco Gauff lieferten sich in Peking nicht nur ein intensives Duell, sondern auch einen hitzigen Schlagabtausch abseits der Ballwechsel.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 12:59 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic zeigt sich frustriert

Die Partie begann nach Maß für Belinda Bencic. Mit aggressivem Spiel übernahm die Schweizerin im ersten Satz die Kontrolle und setzte Coco Gauff unter Druck. Nach einem frühen Break sicherte sie sich mit 6:4 den Durchgang und schien auf Kurs in Richtung Viertelfinale.

Beim Stand von 4:3 im zweiten Satz eskalierte die Situation. Bencic wandte sich an die Stuhlschiedsrichterin und beschwerte sich, dass Gauffs Team während ihrer Aufschlagvorbereitung störend gejubelt habe. “Wenn der Punkt vorbei ist, habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich zum Service gehe, müssen sie nicht applaudieren”, verschaffte sich Bencic ihrem Ärger Luft.

Die Szene gewann zusätzlich an Brisanz, als Gauff selbst ins Gespräch einsteigen wollte. Doch Bencic blockte sofort ab: “Niemand redet mit dir. Sie redet mit mir, okay! Dein Team quatscht. Ich bin zu alt für solche Spielchen!” Die scharfe Reaktion der Schweizerin ließ die Spannung auf dem Platz spürbar steigen.

Während Gauff sich nach der Szene schnell wieder auf ihr Spiel konzentrierte, wirkte Bencic zunehmend verunsichert. Die Amerikanerin drehte die Partie, holte sich Satz zwei im Tiebreak und zog im entscheidenden Durchgang früh auf 4:1 davon. Bencic konnte ihren Rhythmus nicht mehr finden. Am Ende machte Gauff den Sack zu: Mit 6:2 im dritten Satz feierte sie die komplette Wende und zog ins Viertelfinale ein.