WTA Peking: Gauff bleibt auf Kurs Titelverteidigung

Titelverteidigerin Coco Gauff ist mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Leylah Fernandez ins Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 11:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff hat erstmals einen Satz gegen Leylah Fernandez verloren

In den bisherigen Partien mit Leylah Fernandez hatte Coco Gauff keinen einzigen Satz abgegeben. In der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking ging es aber ganz knapp her. Am Ende setzte sich die US-Amerikanerin aber erneut durch, gewann mit 6:4, 4:6 und 7:5. Die nächste Gegnerin von Gauff wird in der Partie zwischen Priscilla Hon und Belinda Bencic ermittelt.

In der ersten Partie des Tages hatte Eva Lys für eine Überraschung gesorgt. Die Hamburgerin besiegte Elena Rybakina mit 6:3, 1:6 und 6:4 und schlug damit erstmals eine Spielerin aus den Top Ten. Im Achtelfinale bekommt es Lys mit McCartney Kessler aus den USA zu tun, die von der Aufgabe von Barbora Krejcikova im dritten Satz profitierte.

Für Rybakina war die Niederlage gegen Lys auch insofern ärgerlich, als dass die Kasachin noch nicht für die WTA Finals in Saudi-Arabien qualifiziert ist. Im race liegt Rybakina auf Position acht - könnte aber schon in Peking von Jasmine Paolini überholt werden.

Hier das Einzel-Tableau in Peking