WTA Peking: Gauff siegt, Osaka bannt den Fluch

Coco Gauff und Naomi Osaka erreichen beim WTA 1000er-Event die dritte Runde. Auch Jessica Pegula legte früher am Tag erfolgreich vor. Und Shuai Zhang konnte den nächsten Sieg feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 17:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff siegte gegen Clara Burel in der zweiten Runde beim Masters in Peking.

Coco Gauff gab direkt zum Start des Matches ihren Aufschlag ab, konnte den Fehlstart jedoch sofort ausbügeln. Clara Burel sollte in diesem Satz noch weitere dreimal ihren eigen Serve nicht durchbringen, doch auch die US-Open-Siegern von 2023 präsentierte sich nicht wirklich stabil, sodass es zu einem knappen 7:5 reichte.

Im zweiten Satz stabilisierten sich beide Kontrahentinnen dann vorerst, ehe beim Stand von 3:4 Clara Burel als erste Spielerin ihr Aufschlagspiel nicht durchbringen konnte. Doch Coco gauff ließ ihrer Gegnerin noch zwei Chancen gewähren, ehe der Matchball zum 6:3 das Match beendete. In der dritten Runde wartet Katie Boulter, gegen die eine Leistungssteigerung notwendig sein wird.

Naomi Osaka siegt nach Satzrückstand gegen Yulia Putintseva

Naomi Osaka gelang gegen Yulia Putintseva nach Satzrückstand eine erfolgreiche Aufholjagd mit dem besseren Ende für die ehemalige Weltranglistenerste. Mit dem 3:6, 6:4, 6:2 durchbrach die vierfache Grand-Slam-Siegerin den Fluch von 22 Niederlagen in Folge, wenn die Japanerin einen Satzrückstand kassierte.

Jessica Pegula siegte zuvor in zwei Sätzen gegen Diane Parry. Erst im zweiten Satz konnte die Französin das Match eng halten. Der erste Durchgang ging klar an die US-Open-Siegerin. Im zweiten Abschnitt brachte erst der Tiebreak Klarheit, sodass ein 6:1 7:6(4) am Ende das Scoreboard zierte.

https://x.com/OptaAce/status/1839619963637899615

Shuai Zhang, die nach 24 Niederlagen in der ersten Runde wieder einen Sieg feiern konnte, legte im Duell gegen Emma Navarro direkt nach und nahm die Top10-Spielerin in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 aus dem Turnier.

Hier das Einzel-Tableau von den China Open in Peking