WTA Peking: Gelingt Linda Noskova morgen der große Coup?

Linda Noskova und Amanda Anisimova spielen morgen um den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 16:54 Uhr

© Getty Images Linda Noskova muss morgen gegen Amanada Anisimova ran

Dass man Amanda Anisimova in der Saison 2025 bei den ganz großen Turnieren auf der Rechnung haben muss, hat sich längst rumgesprochen. Schließlich stand die US-Amerikanerin ja nicht nur in Wimbledon und bei den US Open im Finale, nein, Anisimova konnte früher im Jahr auch den 1000er-Titel in Doha holen.

Mit Linda Noskova war dagegen im Endspiel von Peking eher nicht zu rechnen. Und der Finaleinzug hing auch an einem seidenen Faden. Denn beim 6:3, 1:6 und 7:6 (6) gegen Jessica Pegula musste die Tschechin Matchbälle abwehren. Aber gut: der letzte Punkt ging an Noskova, die damit morgen nach ihrem zweiten Karriere-Titel nach Monterrey 2024 greift.

Amanda Anisimova hatte es im Gegensatz zu Noskova indes eilig. Anisimova gewann das Duell mit Landsfrau und Titelverteidigerin Coco Gauff glatt mit 6:1 und 6:2.

