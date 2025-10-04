WTA Peking: Gelingt Linda Noskova morgen der große Coup?
Linda Noskova und Amanda Anisimova spielen morgen um den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 16:54 Uhr
Dass man Amanda Anisimova in der Saison 2025 bei den ganz großen Turnieren auf der Rechnung haben muss, hat sich längst rumgesprochen. Schließlich stand die US-Amerikanerin ja nicht nur in Wimbledon und bei den US Open im Finale, nein, Anisimova konnte früher im Jahr auch den 1000er-Titel in Doha holen.
Mit Linda Noskova war dagegen im Endspiel von Peking eher nicht zu rechnen. Und der Finaleinzug hing auch an einem seidenen Faden. Denn beim 6:3, 1:6 und 7:6 (6) gegen Jessica Pegula musste die Tschechin Matchbälle abwehren. Aber gut: der letzte Punkt ging an Noskova, die damit morgen nach ihrem zweiten Karriere-Titel nach Monterrey 2024 greift.
Amanda Anisimova hatte es im Gegensatz zu Noskova indes eilig. Anisimova gewann das Duell mit Landsfrau und Titelverteidigerin Coco Gauff glatt mit 6:1 und 6:2.
