WTA Peking live: Eva Lys vs. Coco Gauff im TV. Livestream und Liveticker

Die Fehlerquote von Eva ist der maßgebliche Faktor für den aktuellen Spielstand. Mit 40 "Unforced Errors" und im Gegensatz dazu nur 12 Winnern kann man gegen eine Top-Spielerin wie Coco Gauff nur schwer gewinnen. Trotzdem ist sie in fast jedem Game dran. Wieder ein Game über Einstand. Man stelle sich mal vor die Fehlerquote wäre etwas geringer...