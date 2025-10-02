WTA Peking live: Eva Lys vs. Coco Gauff im TV. Livestream und Liveticker
Eva Lys und Coco Gauff treffen im Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking auf einander. Das Match gibt es live im TV bei Sky (Sky Sport 1), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 10:59 Uhr
Für uns war es ...
... das damit auch aus Peking. Eva Lys darf mit dem Turnier extrem zufrieden sein. Die Top 50 sind ihr sicher. Und da geht noch mehr! Auch auf diesem Kanal. Schon bald. Bis dahin: servus, ciao, baba.
Lys - Gauff 3:6, 4:6
So. Da war leider nichts mehr zu holen. Dennoch darf Eva auch mit diesem Match sehr zufrieden sein.
Lys - Gauff 3:6, 4:5
Eva möchte es sich anschauen, dass Coco ausserviert. Das hat ja immer wieder nicht so glatt funktioniert.
Lys - Gauff 3:6, 3:5
Die Fehlerquote von Eva ist der maßgebliche Faktor für den aktuellen Spielstand. Mit 40 "Unforced Errors" und im Gegensatz dazu nur 12 Winnern kann man gegen eine Top-Spielerin wie Coco Gauff nur schwer gewinnen. Trotzdem ist sie in fast jedem Game dran. Wieder ein Game über Einstand. Man stelle sich mal vor die Fehlerquote wäre etwas geringer...
Lys - Gauff 3:6, 3:4
Lys steht direkt wieder zwei Breakbällen gegenüber. Die Deutsche packt bei 15:40 ihr bestes Tennis aus und wehrt beide Breakbälle spektakulär ab. In den folgenden Punkten bringt sie sich aber um die Erträge der harten arbeitet und schenkt Coco mit zwei Fehlern das Break.
Lys - Gauff 3:6, 3:3
Coco hält ihre Gegnerin mit einem Doppelfehler nochmal in das Game ein. Eva nimmt das Geschenk dankend an und holt sich mit einem Rückhand-Winner ihr ersten Breakball in diesem Satz, den sie aber leichtfertig vergibt. Ein weiterer Doppelfehler und eine verschlagene Vorhand von Coco helfen Lys beim Spielgewinn.
Lys - Gauff 3:6, 2:3
Das Match ist momentan vor allem durch viele Fehler geprägt. Durch so einen unerzwungenen Vorhandfehler von Eva kommt Gauff zu ihrem ersten Breakball im zweiten Satz. Den kann Eva aber mit einer super Rückhand abwehren. Wenig später kann gauff dann aber ihren nächsten Breakball nutzen.
Lys - Gauff 3:6, 2:2
Coco gleicht problemlos aus. Zu null hält sie ihr Aufschlagsspiel.
Lys - Gauff 3:6, 2:1
Die Defensivkünste die beide Spielerinnen heute unter Beweis stellen, sind wirklich allerhöchstes Niveau. Eva geht wieder in Führung.
Lys - Gauff 3:6, 1:1
Die deutsche nimmt sich durch ihre Returnfehler oft die Chance noch mehr Punkte bei gegnerischem Aufschlag für sich zu entscheiden. Gauff gewinnt zu 30.
Lys - Gauff 3:6, 1:0
Bei 15:30 der wahrscheinlich beste Ballwechsel der Partie. Eva spielt sich im Laufe des Ballwechsels aus der defensiven Position heraus und vollendet mit dem Winner. Das könnte ein Momentum-Changer sein.
Lys - Gauff 3:6
Da war nochmal die Chance zurückzukommen in diesen Satz. Eva bekommt bei 30:40 einen Breakball, ist aber machtlos. Der Aufschlag zu gut.
Lys - Gauff 3:5
Das fünfte Break in Folge. Gauff ist in den Ballwechseln die konstantere Spielerin. Los unterlaufen in dieser Phase des Matches zu viele ungezwungene Fehler. Beispielsweise bei Breakball rutscht ihr die Rückhand einen halben Meter seitlich ins Aus.
Lys - Gauff 3:4
Gute Reaktion von Eva. Das Match entwickelt sich zu einem Break-Festival. Vorhand-Winner zum erneuten Re-Break.
Lys - Gauff 2:4
Das ging jetzt zu schnell. Auf einen Vorhand-Winner von Gauff folgen ein Doppelfehler und ein "unforced error" von Eva. Zu null gibt sie ihren Aufschlag ab.
Lys - Gauff 2:3
Eva Las holt sich direkt das Re-Break. Die Deutsche hält in den Ballwechseln gut dagegen und profitiert in dem Game von vielen Fehlern ihrer Gegnerin.
Lys - Gauff 1:3
Das ist einfach zu gut. Coco spielt offensives Tennis und bereitet sich die Punkte gut vor. Den Breakball verwertet sie mit einem brillanten Rückhand-Stopp.
Lys - Gauff 1:2
Auch Coco glänzt schon mit einer Vorhand longline und gewinnt das Spiel zu null.
Lys - Gauff 1:1
Das Niveau und Tempo ist schon richtig hoch. Eva spielt das richtig gut. Die Vorhand braucht überhaupt keine Aufwärmphase, die läuft schon jetzt wie am Schnürchen.
Lys - Gauff 0:1
Das Match beginnt direkt mit einem Marathon-Ballwechsel. Kann gut sein, dass wir heute keine längere Rallye mehr sehen. Abgesehen davon bleibt das Game recht unspektakulär. Hauff gewinnt zu 30.
Die beiden Protagonistinnen...
...spielen sich bereits ein. In wenigen Minuten wird Coco Gauff das Match eröffnen.
Die generelle ...
... Ausgangslage in Peking hat sich ja gestern doch verändert. Da ist nämlich die Nummer eins des Turniers, Iga Swiatek, gegen Ema Navarro rausgeflogen. Und das mit 0:6 im dritten Satz. Aber natürlich sind immer noch genügend hochkarätige Spielerinnen am Start. Die Siegerin der Partie zwischen Lys und Gauff trifft im Halbfinale auf entweder Amanda Anisimova oder Jasmine Paolini.
Für Eva ...
... ist ein Viertelfinale bei einem 1000er Neuland. Aber unabhängig davon, wie die Partie ausgeht: Es steht schon fest, dass sie erstmals in die Top 50 einziehen wird. The only way is up!
Guten Morgen aus Peking!
Es steht ein Viertelfinale der Frauen an - und wer Elena Rybakina geschlagen hat, der darf sich auch gegen Coco Gauff Chancen ausrechnen. Und also wird Eva Lys genau dies tun. Auch wenn Coco die Titelverteidigerin in Peking ist. Aber wie immer hat die Außenseiterin qua Papierform nichts zu verlieren ...
Für Eva Lys wird es der erste Auftritt im Viertelfinale eines 1000ers werden. Auf dem Weg dorthin hat die Hamburgerin einen Comeback-Sieg gegen Iva Jovic und eine richtig große Überraschung gegen Elena Rybakina hingelegt.
Coco Gauff dagegen ist mit diesem Stadium gut vertraut. Vor allem auch in Peking, wo die US-Amerikanerin im vergangenen Jahr den Titel holen konnte.
