WTA Peking: Nach Siegemund fliegt auch Maria raus

Tatjana Maria musste in Peking gegen Marie Bouzkova eine weitere frühe Niederlage hinnehmen. Die 38-Jährige unterlag der Tschechin in zwei Sätzen mit 2:6, 4:6.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 14:56 Uhr

Klare Vorteile für Bouzkova

Zwar brachte Tatjana Maria 72 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld, doch die Effektivität in den Rallyes ließ einiges zu wünschen übrig. Marie Bouzkova gewann 84 Prozent ihrer Punkte beim ersten Service und ließ mit 82 Prozent auch beim zweiten Aufschlag kaum etwas liegen. Die Tschechin nutzte drei ihrer vier Breakchancen konsequent, während sie Maria keine einzige Gelegenheit zum Break gab.

Ungleiche Bilanz in den Ballwechseln

Im Rückschlagspiel konnte Maria ebenso wenig ausrichten wie in ihren eigenen Servicespielen. Am Ende verbuchte Bouzkova insgesamt 54:37 Punkte. Die Tschechin dominierte längere Phasen der Partie, gewann mehr Spiele in Serie und zeigte sich insgesamt variabler.

Formkrise hält an

Für Maria war es die zweite klare Auftaktniederlage in Folge, nachdem sie bereits in Seoul früh ausgeschieden war. Dennoch behauptet sie mit Rang 42 weiterhin die deutsche Spitzenposition und liegt damit zwölf Plätze vor Laura Siegemund, die zuvor schon an Caty McNally mit 4:6, 2:6 gescheitert war.

Deutsche Präsenz

Indes hält Eva Lys als einzige verbliebene Deutsche in Peking die deutschen Farben hoch. Die 22-Jährige steht nach einem gelungenen Auftakt in der zweiten Runde und bekommt damit morgen gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic die Gelegenheit, in die dritte Runde einzuziehen.

