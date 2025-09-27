WTA Peking: Osaka verliert gleich zum Auftakt, Pegula sicher weiter

Naomi Osaka hat überraschend schon bei ihrem ersten Auftritt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking verloren. Die Japanerin unterlag Aliaksandra Sasnovich in drei Sätzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 13:56 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka ist in Peking schon ausgeschieden

Das ist natürlich enttäuschend für Naomi Osaka. Die Japanerin, die zuletzt bei den US Open wieder ansteigende Form erkennen hat lassen und bis ins Halbfinale vorgedrungen ist, musste sich schon in ihrem ersten Match in Peking der Belarussin Aliaksandra Sasnovich mit 6:1, 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

Keine Blöße gab sich dagegen Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin gewann gegen Ajla Tomljanovic mit 6:0 und 6:3. Mit demselben Ergebnis hatte schon früher am Samstag Iga Swiatek gegen Yue Yuan gewonnen.

Für eine Überraschung sorgte die Türkin Zeynep Sönmez, die gegen Clara Tauson mit 6:4, 2:6 und 6:3 erfolgreich blieb. Auch das sichere 6:3 und 6.4 von Lois Boisson gegen Liudmila Samsonova war so nicht zu erwarten gewesen.

Die deutsche Qualifikantin Ella Seidel hatte beim 1:6 und 1:6 gegen Marta Kostyuk keinen Auftrag. Eva Lys spielt erst morgen gegen Elena Rybakina.

