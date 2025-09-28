WTA Peking: Paolini pirscht sich im Race an Rybakina ran

Jasmine Paolini ist mit einem überzeugenden Erfolg gegen Sofia Kenin ins Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Und könnte bei weiteren Siegen in der chinesischen Hauptstadt auf eien der acht ersten Plätze im Race gesprungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 13:11 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hat erstmals Sofia Kenin besiegt

Es ist ja immer wieder schön zu sehen, dass sich Sara Errani fast noch mehr über Punkte von Jasmine Paolini im Einzel freut als ihre Doppelpartnerin selbst. Grund dazu gab es am heutigen Sonntag ja: Denn erstmals konnte Paolini Sofia Kenin bezwingen, und das gleich sehr glatt mit 6:3 und 6:0. Nächste Gegnerin wird Marie Bouzkova sein. Ein Sieg wäre auch da wichtig Paolini - denn im Moment liegt sie in der Jahreswertung auf Position neun.

Die gute Nachricht: Elena Rybakina, die aktuell den achten Rang bekleidet, ist in der dritten Runde schon ausgeschieden. Und zwar gegen Eva Lys, die mit 6:3, 1:6 und 6:4 gewann.

Titelverteidigerin Coco Gauff hatte mit Leylah Fernandez richtig hart zu kämpfen. Am Ende setzte sich die US-Amerikanerin aber mit 6:4, 4:6 und 7:5 durch und spielt in der Runde der letzten 16 entweder gegen Belinda Bencic oder Priscilla Hon.

Hier das Einzel-Tableau in Peking

