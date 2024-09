WTA Peking: Paula Badosa stoppt die Serie von Rebecca Sramkova

Paula Badosa bestätigt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking ihren Formanstieg und steht schon im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 09:52 Uhr

© Getty Images Paula Badosa zeigt auch in Peking ihre starke Form

Man nimmt sich ja Zeit beim WTA-Tour-1000-Turnier, auch weil gleichzeitig die Männer ihr 500er-Event in der chinesischen Hauptstadt und also auf derselben olympiageeichten Anlage austragen. Während man beim ATP-Turnier aber schon fast vollständig im Viertelfinale angekommen ist, mühen sich die Frauen noch in den frühen Runden.

Immerhin: Paula Badosa hat es schon unter die letzten 16 geschafft. Was nach ihrem starken Run bei den US Open, wo sie im Viertelfinale gegen Emma Navarro ziemlich dicke Chancen hat liegen lassen, eine Bestätigung dafür ist, dass die verletzungsgeplagte Spanierin wieder auf dem Weg zurück in die Weltspitze ist. Denn Badosa gewann mit 7:5 und 7:5 gegen Rebecca Sramkova. Die wiederum war mit der Empfehlung des Turniersieges in Hua Hin nach Peking gekommen.

Pegula müht sich gegen Kudermetova

Das kam ein klein wenig überraschend. Ebenso wie der Drei-Satz-Erfolg von Magdalena Frech gegen Diana Shnaider, eine der Aufsteigerinnen der Saison. Andererseits: Frech hat zuletzt ja das WTA-Tour-500-Event in Guadalajara für sich entscheiden können.

Jessica Pegua, hinter Aryna Sabalenka an Position zwei gesetzt, hatte mit Veronika Kudermetova vor allem zu Beginn ihre Probleme. Die US-Amerikanerin gewann aber schließlich doch noch mit 6:7 (9), 6:1 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Peking