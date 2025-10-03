WTA Peking: Pegula und Noskova komplettieren Halbfinale

Jessica Pegula und Linda Noskova sind am heutigen Freitag ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Die beiden anderen Viertelfinali wurden bereits gestern gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 14:27 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula spielt morgen in Peking gegen Linda Noskova

Noskova machte in Peking am Freitag den Auftakt, gewann gegen die Britin Sonay Kartal sicher mit 6:3 und 6:4. Danach kam es zum rein US-amerikanischen Duell zwischen Jessica Pegula und Emma Navarro. Pegula entschied dieses mit 6:7 (2), 6:2 und 6:1 für sich.

Navarro hatte im Achtelfinale überraschend gegen Iga Swiatek, die Nummer eins des Turniers, gewonnen. Und das mit 6:0 im dritten Satz.

Bereits gestern hatten sich Titelverteidigerin Coco Gauff und Amanda Anisimova für die Vorschlussrunde qualifiziert. Gauff konnte Eva Lys besiegen, Anisimova setzte sich nach hartem Kampf gegen Jasmine Paolini durch.

Hier das Einzel-Tableau in Peking