WTA Peking: Premiere beim 1000er daheim - Xinran Sun im ersten Match gegen Eva Lys

Xinran Sun hat zuletzt die Juniorinnen-Konkurrenz bei den US Open gewonnen. In Peking gibt die 16-jährige Chinesin ihr Debüt auf der WTA-Tour - und trifft dabei auf Eva Lys.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 07:00 Uhr

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© Getty Images Xinran Sun hat es bei den Juniorinnen bis zur Nummer eins geschafft

Finale in Roland-Garros, Finale in Wimbledon - und schließlich endlich der Triumph bei den US Open. Xinran Sun hat bei den letzten drei Juniorinnen-Wettbewerben der Grand Sams groß aufgezeigt. Und jetzt geht es also auf die WTA-Tour. Dass es die Premiere gleich bei einem 1000er-Event gibt, ist bemerkenswert. Andererseits: Dort sind ja 32 Spielerinnen gesetzt und mit einem Freilos ausgestattet. Das heißt, die ganz großen Gegnerinnen sind in Runde eins nicht zu erwarten.

Nun ist es Eva Lys geworden, mit der sich Xinran Sun morgen messen darf. Keine leichte Aufgabe auch für die Hamburgerin, die in dieser Saison aufgrund ihrer körperlichen Probleme nicht so recht in Schwung kommt.

Von Shenzhen nach Serbien

Sun hat übrigens schon früh einen interessanten Karriere-Schritt gesetzt: Im Alter von zehn Jahren übersiedelte sie aus ihrer Geburtsstadt Shenzhen nach Belgrad. Seit mehr als fünf Jahren trainiert die Teenagerin bei Goran Zivotic und Goran Krivokuca. Das hat die gewünschten Erfolge gebracht: Im Juni 2026 wurde Xinran Sun die erste chinesische Juniorin, die zur Nummer eins der Welt aufstieg.

Jetzt kommt der nächste Schritt. „Es ist sehr gut, die Nummer eins bei den Juniorinnen zu sein“, erkläret Sun gegenüber der Website der WTA. „Aber es ist ein großer Unterschied zum professionellen Tennis, wo die Spielerinnen viel stärker sind, mit einer besseren Technik spielen. Ich muss noch mehr Power entwickeln und aus diesem Turnier lernen.“ Die erste Übungsleiterin dafür wird Eva Lys sein.