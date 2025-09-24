WTA Peking: Siegemund scheitert - Lys ohne Probleme

Laura Siegemund kämpft seit den US Open weiterhin mit ihrer Form. Eva Lys hingegen bleibt gegen die junge Lokalmatadorin Zhang souverän.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 10:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys bei den China Open

Laura Siegemund hat auch beim WTA-Turnier in Peking nicht an die guten Auftritte bei den US Open anknüpfen können. Die 37-Jährige aus Metzingen scheiterte nach dem Vorstoß in die dritte Runde von Flushing Meadows zum zweiten Mal nacheinander bereits an ihrer Auftakthürde. Diesmal unterlag Siegemund der in der Weltrangliste 37 Ränge hinter ihr platzierten US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 2:6. Eva Lys ließ derweil gegen die klare Außenseiterin Zhang Ruien nichts anbrennen.

Nach den US Open war Siegemund, die es in Wimbledon ins Viertelfinale geschafft hatte, im WTA-Ranking an Tatjana Maria vorbeigezogen und zwischenzeitlich die bestplatzierte deutsche Tennisspielerin. Durch ihr Erstrundenaus in Seoul vergangene Woche war sie jedoch wieder hinter Maria (Nr. 44) auf Platz 53 abgerutscht.

Drittbeste Deutsche im aktuellen WTA-Ranking ist Eva Lys als 66. - und die Hamburgerin darf nach ihrem erfolgreichen Auftakt in das 1000er-Turnier in Peking auf weitere Verbesserungen hoffen. Gegen die erst 17 Jahre alte Lokalmatadorin Zhang siegte sie völlig mühelos mit 6:1: 6:0. Das Duell mit der 836. der Weltrangliste dauerte lediglich 56 Minuten.