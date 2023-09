WTA Peking: Tatjana Maria gelingt Auftakterfolg

Tatjana Maria steht in der zweiten Runde beim 1000er-WTA-Turnier in Peking. 6:3, 7:6(2) lautete das Ergebnis gegen Martina Trevisan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 13:15 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria war in Peking gegen Martina Trevisan erfolgreich.

Maria gelang gegen die Italienerin ein knapper Zweisatzerfolg. 1:46 Stunde lautete die Matchzeit gegen die 41. im WTA-Ranking. Nach einer 5:1-Führung im ersten Satz, gelang Trevisan das erste Break des Tages. Jedoch blieb das Comeback aus und die Satzführung für die Deutsche verewigte sich auf dem Scoreboard.

Im zweiten Satz wechselten sich beide Kontrahentinnen dann immer wieder mit den Breaks ab. Maria verlor ihre klare Linie bei den Aufschlagspielen und so gelang auch nicht der vorzeitige Matchgewinn beim Stand von 6:5. Der vierte Breakball im zwölften Aufschlagspiel des zweiten Satzes brachte den Tiebreak. Dieser war dann allerdings eine klare Angelegenheit. Trevisan velor den Faden und Maria brachte mit Verzögerung das Match konsequent zu Ende.

Eva Lys schafft Qualifikation

Während es für Tatjana Maria in der zweiten Runde in Chinas Hauptstadt nun gegen Elena Rybakina oder Qinwen Zheng weitergeht, schaffte Eva lys die Qualifikation für das Hauptfeld. Nach Siegen über Leylah Fernandez und Cristina Bucsa steht die erste Hauptfeldteilnahme bei einem 1000er-Event fest. Gegnerin der ersten Hauptrunde wird die an Postion 13 gesetzte Jelena Ostapenko.

