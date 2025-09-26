WTA Peking: Titelverteidigerin Coco Gauff erwischt guten Start

Titelverteidigerin Coco Gauff (WTA-Nr. 3) hat beim WTA-1000er-Turnier in Peking einen letztlich souveränen Auftakt hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 07:24 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Gauff gewann ihr Auftaktmatch gegen Kamilla Rakhimova mit 6:4, 6:0 - nach immerhin 1 Stunde und 43 Minuten Spielzeit. Die US-Amerikanerin tat sich dabei zu Beginn etwas schwer, der zweite Durchgang verlief zumindest zum Ende hin dann einseitig.

“Ich habe großartige Erinnerungen an diesen Ort”, sagte Gauff nach ihrem Sieg. “Ich hoffe, das wird sich in diesem Jahr fortsetzen.”

Gauff trifft nun auf Leylah Fernandez, die mit 6:2, 6:0 überraschend glatt gegen Maria Sakkari siegte.

Gauff hatte zuletzt keine allzu großen Ergebnisse gefeiert. Das Highlight in 2025 ganz klar: ihr Sieg bei den French Open gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. In Wimbledon allerdings verlor sie bereits in Runde 1, bei den US Open (die sie 2023 gewonnen hatte) war im Achtelfinale Endstation.

Im vergangenen Jahr hatte die 21-jährige im Finale gegen Karolina Muchova gesiegt.

Zum Einzel-Draw in Peking