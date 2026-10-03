WTA Peking: Titelverteidigerin Gauff mit größter Mühe weiter

Coco Gauff hat in Peking nur mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Camila Osorio die dritte Runde erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 08:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Das ist Coco Gauff nicht besonders leicht von der Hand gegangen. Die Titelverteidigerin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking musste sich gegen Camila Osorio über eine Spielzeit von 2:18 Stunden lang richtig ins Zeug legen, ehe das 7:6 (4), 4:6 und 6:2 und damit der Einzug in die dritte Runde feststand.

Wie alle gesetzten Spielerinnen hat Gauff zu Beginn ein Freilos, nun geht es für die Nummer drei entweder gegen die junge Chinesin Xinran Sun oder Cristina Bucsa aus Spanien.

Rybakina heute noch im Einsatz

Ganz oben im Tableau ist ja Elena Rybakina eingetragen, die erstmals als Branchenprima in ein Turnier startet. Rybakina muss im letzten Match des Tages auf dem Center Court gegen Alina Charaeva aus Armenien ran.

Bereits gestern hatte sich Aranya Sabalenka ihren Platz in Runde drei gesichert, und zwar mit einem souveränen 6:1 und 6:3 gegen Renata Zarazua. Die nächste Aufgabe wird für Sabalenka sicherlich anspruchsvoller: Es geht nun nämlich gegen die aufstrebende Tschechin Nikola Bartunkova.

Hier das Einzel-Tableau in Peking