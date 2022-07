WTA: Petra Martic triumphiert in Lausanne, Bernarda Pera in Budapest

Während sich beim WTA-Tour-250-Turnier in Lausanne Petra Martic im Finale gegen Olga Danilovic durchsetzen konnte, gelang in Budapest der Turniersieg.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 16:48 Uhr

© Getty Images Die Kroatin Petra Martic holt in Lausanne ihren zweiten WTA-Tour-Karrieretitel

Zwei WTA-Sandplatz-Turniere der 250-Kategorie wurden an diesem Wochenende entschieden und Petra Martic und Bernarda Pera durften sich in die Siegerlisten eintragen. Die 31-jährige Kroatin Martic setzte sich im Endspiel in Lausanne gegen die Serbin Olga Danilovic klar mit 6:4, 6:2 durch. Für die Dame aus Split ist es der zweite volle Triumph auf der großen Damentour nach dem Erfolg in Istanbul 2019, als sie im Endspiel die Tschechin Marketa Vondrousova in drei Sätzen bezwingen konnte. Die heute erst 21-jährige Danilovic konnte 2018 als Lucky Loserin völlig überraschend das WTA-Tour-250-Event in Moskau gewinnen - muss aktuell an Position 124 liegend jedoch weiter auf ihren zweiten Titel warten.

Ähnliches Bild in Budapest: In der ungarischen Hauptstadt setzte sich im Finale die immerhin in Kroatien geborene US-Amerikanerin Bernarda Pera gegen die Serbin Aleksandra Krunic mit zweimal 6:3 durch. Für die bis 2013 unter kroatischer Flagge gestartete Pera ist es der erste WTA-Tour-Titel überhaupt - und das aus der Qualifikation heraus. Bislang konnte die 27-Jährige nur einmal mit der Tschechin Katerina Siniakova Anfang des Jahres in Melbourne im Doppel triumphieren. Krunic konnte zumindest schon 2018 beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch voll zuschalgen und damals im Endspiel die Belgierin Kirsten Flipkens in drei Sätzen ausschalten.

