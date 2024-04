WTA Porsche Tennis Grand Prix: Das ist die Auslosung des WTA-500-Turniers

Die Auslosung für den Porsche-Tennis-Grand-Prix in Stuttgart ist da. Und es wird gleich in der ersten Runde spannende Matches geben. Unter anderem trifft Angelique Kerber auf Emma Raducanu.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 19:54 Uhr

© Getty Images

Der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ist hochkarätig besetzt und bringt schon in der ersten Runde spannende Matches mit. Die Weltranglistenerste und zweimalige Titelverteidigerin (2022 und 2023) Iga Swiatek und die Nummer zwei Aryna Sabalenka führen die vollgepackte Auslosung des WTA-500-Turniers an, an dem acht Spielerinnen aus den Top-10 der Weltrangliste teilnehmen. Aufgrund der Setzung dürfen die topgesetzten Swiatek, Sabalenka, Gauff und Rybakina in der ersten Runde pausieren.

In der ersten Runde kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Wildcards: Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber trifft zum ersten Mal auf die US-Open-Siegerin von 2021 Emma Raducanu. Raducanu kommt nach einem erfolgreichen Wochenende bei den Billie Jean King Cup Qualifiers nach Stuttgart, wo sie mit Siegen über Caroline Garcia und Diane Parry Großbritannien zu einem 3:1-Sieg über Frankreich führte. Das deutsche Team mit Kerber konnte sich ebenfalls für die Finals des Billie Jean King Cups qualifizieren. Kerber, die zum Doppel auflaufen sollte, durfte dann aber nicht mehr ran, da ihr team schon gewonnen hatte. Kerber konnte 2015 und 2016 den Titel in Stuttgart gewinnen und wird erstmals seit 2022 wieder in der Porsche-Tennis-Arena antreten.