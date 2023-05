WTA Rabat: Tatjana Maria in drei Sätzen im Achtelfinale

Tatjana Maria steht beim WTA-Tour-250-Sandplatzturnier in Rabat (Marokko) nach einem Sieg über die Qualifikantin Tatiana Prozorova in der Runde der letzten 16.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 21:44 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria konnte ihr Auftaktmatch beim WTA-Tour-250-Turnier in Rabat siegreich gestalten

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist erfolgreich in ihre Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau zog am Dienstag durch ein in den ersten beiden Durchgängen mühsam erkämpftes 7:5, 6:7 (5), 6:0 gegen die russische Qualifikantin Tatjana Prozorova ins Achtelfinale des WTA-Sandplatz-Turniers in Rabat ein.

Mit 2:43 Stunden Spieldauer war es am Dienstag das längste Duell beim WTA-Tour-250-Event in Nordafrika. Im Kampf ums Viertelfinale in Marokkos Hauptstadt trifft die an Position acht gesetzte Maria auf Lucia Bronzetti. Die Italienerin konnte Rebecca Peterson aus Schweden mit 6:4, 7:6 (4) aus dem Wettbewerb nehmen - auch wenn sich die Skandinavierin bis zum Schluss mit Leibeskräften gegen die Niederlage wehrte.

Maria konnte Anfang April den Tuniersieg beim 250er-Turnier in Bogota (Kolumbien) feiern - auch dort wurde auf roter Asche gespielt.

