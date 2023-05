WTA Rabat: Tatjana Maria scheitert im Achtelfinale

Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Rabat das Viertelfinale verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 15:30 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria ist in Rabat ausgeschieden

Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin verlor am Mittwoch in Marokkos Hauptstadt ihr Achtelfinale gegen die Italienerin Lucia Bronzetti 7:6 (7:1), 4:6, 5:7. Die an Position acht gesetzte Maria war in Rabat die einzige deutsche Starterin.

Maria bewies im ersten Satz starke Nerven, verdiente sich mit einem späten Break den Tiebreak und sicherte sich die Führung. Im zweiten Durchgang war sie dann zunächst am Drücker, verlor aber den Faden. Die Italienerin gewann ab Mitte des zweiten Satzes sieben Spiele in Folge und führte im entscheidenden Satz bereits 3:0. Maria kämpfte sich zwar zurück, musste sich aber nach 2:54 Stunden geschlagen geben.