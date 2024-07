WTA Race: Barbora Krejcikova plötzlich im Mix für die Finals

Mit ihrem Triumph in Wimbledon hat Barbora Krejcikova und er Jahreswertung, dem WTA Race, einen großen Sprung nach vorne gemacht. Fix qualifiziert ist für den Saisonabschluss in Saudi-Arabien lediglich eine Spielerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 14:34 Uhr

Mit 2.000 in Wimbledon erkämpften Punkten sieht die Welt für Barbora Krejcikova auch in Hinblick auf eine Teilnahme bei den WTA Finals im Herbst 2024 gleich besser aus. Genau genommen liegt die Tschechin aktuell auf Position sieben im Race. Dass sie insgesamt aber auf nur 2.616 Zähler bauen kann, zeigt auch, dass die aktuelle Spielzeit bis zum großen Triumph an der Church Road nicht nach Wunsch verlaufen ist. Da muss Krejcikova schon noch ein bisschen draufpacken.

Ganz sicher dabei ist mit Iga Swiatek bislang nur eine Spielerin. Die Polin steht einsam an der Spitze, hat 2024 schon 1.500 Punkte mehr gewonnen als die aktuell erste Verfolgerin Elena Rybakina. Es folgt Überraschungsfrau Jasmine Paolini, die mit ihren 4.505 Zählern eigentlich schon it ihrem Debüt beim Saisonabschluss planen darf.

Ostapenko auf dem Schleudersitz

Aryna Sabalenka folgt auf Position vier, mit Respektabstand auf die Belarussin ist Coco Gauff auf Platz fünf, gefolgt von Landsfrau Danielle Collins.

Den aktuellen Schleudersitz hat eine Frau inne, die ohnehin gerne mit dem Feuer spielt: Jelena Ostapenko nämlich. Aber nachdem noch viel Tennis zu spielen ist, steht die Tür für ziemlich viele Spielerinnen noch offen. Schließlich könnte es bei den US Open ja wieder eine Überraschungssiegerin geben wie nun in Wimbledon.

Hier der aktuelle Stand im Race