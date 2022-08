WTA Race: Caroline Garcia schnuppert am Finalplatz

Durch ihren überraschenden Erfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati hat sich Caroline Garcia in der Jahreswertung unter die zehn besten Spielerinnen geschoben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 10:06 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia hat gut lachen

Iga Swiatek wirkt während der vergangenen Wochen plötzlich wieder sehr menschlich, der Vorsprung der Polin in der Jahreswertung 2022 auf die nächstbeste Spielerin, Ons Jabeur, mutet dennoch außerirdisch an. 4.364 Zähler hat Swiatek in der laufenden Spielzeit mehr gesammelt als die Tunesierin, die ihren Startplatz beim Saisonfinale dennoch sicher haben dürfte.

Nach Simona Halep, die vergangene Woche in Toronto siegreich war, hat sich nun aber auch Caroline Garcia recht unerwartet ins Bild gedrängt. Die Französin hat am Sonntag aus der Qualifikation heraus das WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati für sich entschieden, liegt im Race nun auf Position neun. Für Garcia war es nach Bad Homburg und Warschau schon der dritte Turniersieg des Jahres.

In der „regulären“ WTA-Weltrangliste hat sich Caroline Garcia wieder unter die Top 20 gehievt, auf Position 17 nämlich, auch die unterlegen Finalistin Petra Kvitova schob sich um sieben Ränge nach vorne, liegt nun auf Platz 21.

Aus deutschsprachiger Sicht muss man lange suchen: Denn Angelique Kerber rutschte zurück auf Rang 52. Tatjana Maria ist als Nummer 92 die einzige andere deutsche Vertreterin in den Top 100. Österreichs beste Spielerin Julia Grabher liegt auf Platz 122.

