WTA Race: Sonderbehandlung für Barbora Krejcikova?

Das Feld für die WTA Finals 2024 zeichnet sich mehr und mehr ab. Barbora Krejcikova könnte durch eine Sonderegel ebenfalls bei der ersten Austragung in Riad im November dabei sind.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 15:47 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova feierte in Wimbledon ihren zweiten Grand-Slam-Titel.

Noch sieben Wochen haben die Spielerinnen auf der WTA Zeit, um Punkte für die WTA Finals zu sammeln. Der Weg führt in diesem Jahr nach Saudi-Arabien. In Riad, der Hauptstadt des Königreichs, kämpfen die besten acht Spielerinnen um die letzte Krone des Jahres.

Iga Swiatek und die frischgebackene US-Open-Siegerin Aryna Sabalenka haben das Ticket bereits sicher. Neben den beiden führenden Namen der Tour wären aktuell auch Elena Rybakina, Jasmine Paolini und das US-Trio Coco Gauff, Jessica Pegula and Emma Navarro sportlich qualifiziert.

Krejcikova spielt Wimbledon-Titel in die Karten

Knapp 400 Punkte hinter der US-Open-Halbfinalistin lauert mit Danielle Collins eine weitere Spielerin aus den USA auf ihre Chance. Auch die Chinesin Qinwen Zheng darf noch auf eine Teilnahme beim hochdotierten Event hoffen.

Nach derzeitigem Stand dürfen die besten sieben Spielerinnen im Race den Weg nach Riad antreten. Denn auch Barbora Krejcikova, die aktuell den zehnten Platz im Race belegt, kann als Wimbeldon-Siegerin das Startrecht beim Jahresendturnier wahrnehmen. Natürlich hat aber auch die Tschechin noch genügend Möglichkeiten, um sich über die Punktewertung zu qualifizieren.

Jessica Pegula siegte 2023

Im vergangenen Jahr fand das Finalturnier im mexikanischen Cancun statt. Im Endspiel setzte sich Jessica Pegula gegen Elena Rybakina durch. Eine Titelverteidigung ist nach aktuellem Stand also durchaus möglich. Durch den Einstieg des saudischen Investmentfonds auf der Tour, geht das Austragungsrecht in den Wüstenstaat und wird auch in den nächsten Jahren dort dort beheimatet sein.

Die WTA Finals werden vom 02. bis zum 09. November ausgespielt. Zunächst werden die acht Akteurinnen in zwei Vierergruppen gelost. Dort spielen alle Gruppenteilnehmerinnen ein Match gegeneinander. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.

Hier geht es zum aktuellen Race