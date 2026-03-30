WTA-Rankings: Die beste Deutsche kratzt an den Top 50

Keine deutsche Spielerin unter den besten 50 Profis auf der WTA-Tour. Das ist der aktuelle Stand in den Charts.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 11:22 Uhr

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Immerhin: Laura Siegemund hat zwei Plätze gut gemacht, damit liegt sie auf Position 51 in den aktuellen WTA-Charts. Vor der mittlerweile 38-Jährigen befindet sich indes keine Landsfrau. Längst vorbei die Zeiten, in denen Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges oder Sabine Lisicki für Spitzenplätze in der Weltranglisten garantiert haben.

Das ist zwar keine neue Erkenntnis. Aber ein klein wenig Sorgen sollte sich der deutsche Tennissport (wer auch immer sich angesprochen fühlt) schon machen.

Denn die nächstbeste Deutsche ist Tatjana Maria auf Position 60. Wie Laura Siegemund auch schon im erhabenen Alter von 38 Jahren.

Als größte Hoffnung gilt ja schon länger Eva Lys, aktuell die Nummer 76. Aber die Hamburgerin hat ja leider oft mehr mit ihrem Körper zu kämpfen als mit der jeweiligen Gegnerin. Mit Ella Seidel auf Platz 82 ist immerhin noch eine vierte DTB-Spielerin in den Top 100 vertreten.

Zum vergleich: Aus der Tschechischen Republik, die ihre goldenen Jahre mit Petra Kvitova und einer fitten Karolina Pliskova auch schon hinter sich hat, sind trotzdem noch neun Frauen zweistellig. Und sieben davon sind besser klassiert als Laura Siegemund.

