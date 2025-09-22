WTA-Rankings: Maria wieder deutsche Nummer eins - Seidel in Top 100

Tatjana Maria ist trotz einer enttäuschenden Woche wieder die deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 11:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria ist die bestklassierte Deutsche in den WTA-Rankings

Beim WTA-Turnier in Seoul war die 38-Jährige aus Bad Saulgau zwar klar in der ersten Runde gescheitert, dennoch verteidigte sie erfolgreich ihren 44. Platz im Ranking und verdrängte Laura Siegemund von der nationalen Spitzenposition. Ella Seidel kletterte erstmals in die Top 100.

Siegemund, Überraschunssviertelfinalistin von Wimbledon, verlor nach ihrem Erstrundenaus in Seoul einige Punkte und rutschte von Rang 43 auf Rang 53 ab. Eva Lys, die in Südkorea immerhin das Achtelfinale erreicht hatte, kletterte um drei Plätze nach oben auf Rang 66.

Deutschlands neue Hoffnungsträgerin Seidel erreichte in der neuen Weltrangliste derweil einen wichtigen Meilenstein in ihren jungen Karriere. Die formstarke Hamburgerin hatte sich bereits vor dem Turnier in Seoul, wo sie bis ins Viertelfinale vorstieß, in starker Form präsentiert - nun belohnte sich sich mit ihrem erstmaligen Einzug in die Top 100. Statt 105. in der Vorwoche ist sie nun die Nummer 95 der Welt.

An der Spitze blieb alles beim alten. US-Open-Siegerin Aryna Sabalenka baute ihren überlegenen Vorsprung auf die zweitplatzierte Iga Swiatek aus Polen auf 2792 Punkte aus. Bei den Männern liegt Carlos Alcaraz (Spanien/11.540 Punkte) weiter knapp vor Jannik Sinner (Italien/10.780). Der formschwache Alexander Zverev liegt als Dritter mit 5930 Punkten inzwischen weit zurück.